Воронежский «Буран» начал межсезонье с двух побед над «Рязанью»

Новый сезон ВХЛ для «Бурана» стартует 7 сентября. Фото со страницы ХК "Рязань-ВДВ" в VK.

Воронежский «Буран» провел первые спарринги в рамках подготовки к сезону-2022/23. Наши парни одержали две победы над ХК «Рязань-ВДВ». Первый встреча прошла в Рязани, а вторая – в Чехове. Итог – две победы «ураганных» с одинаковым счетом 5:3.

В первом матче точными бросками в составе воронежцев отметились Михаил Кабат, Никита Луховской, Дмитрий Соловьёв, Булат Набиуллин и Ранель Вафин. В повторной игре дубль оформил Прохор Корбит, по разу отличились Луховской, Соловьёв и Филипп Толузаков.

- Играми с «Рязанью» мы закончили первый цикл нашей подготовки, - подвел итоги предсезонного сбора главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - В этом временном отрезке мы, конечно, делали основной акцент на «физику». В первый же день вышли на лед, стали закладывать функционал на льду и на земле, комбинируя тренировки. Хотелось бы отметить, что в этом году ребята отнеслись более профессионально к своей подготовке, основная масса подошла к сбору в хорошей форме, ребята и тесты сдали лучше, чем в прошлые годы. Хотя не обошлось и без разочарований, к сожалению. Пару дней перед играми мы посвятили тактической подготовке. Конечно, мы довольны, что выиграли – всегда приятно побеждать! Но всегда хочется большего. Мы не обольщаемся, трезво оцениваем свое состояние, видим, что работы еще непочатый край. Будем продолжать работать над теми моментами, которые нужно улучшать.

Напомним, новый сезон ВХЛ для «Бурана» стартует 7 сентября. В Тюмени «ураганные» встретятся с местным «Рубином». Игрой с тем же клубом «Буран» завершит регулярный чемпионат в Воронеже 17 февраля.