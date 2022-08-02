Коронавирус в Воронежской области на утро 2 августа: 167 человек заболели, никто не умер

В августе ковидных больных прибавилось, но пока до предельных нагрузок на врачей годичной давности далеко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи немного обнадежили свежими данными по заболеваниям ковидом утром во вторник, 2 августа. Число заразившихся в Воронежской области за сутки на этот раз – 167 человек (на первую половину дня 1 августа их было 202). Из них лишь 24 попали в больницы. Всего же за время пандемии ковид подхватили 392 708 жителей Воронежской области.

Выглядят оптимистично и два других показателя. Выздоровели за сутки, пусть немного, но больше, чем заболели, - 174 человека. А главное – никто не умер. После двух смертей на утро 1 августа это особенно радует.

Кстати, по результатам одного из социологических опросов, пока лишь 4 из 10 жителей Воронежской области беспокоят слухи о новой волне ковида.