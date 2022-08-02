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Общество2 августа 2022 8:02

Август в Воронежской области будет сухим и теплым

Синоптики дали прогноз на последний месяц лета
Олег КУЗНЕЦОВ
Август, по прогнозам синоптиков, подарит нам немало солнечных дней.

Август, по прогнозам синоптиков, подарит нам немало солнечных дней.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Воронежском гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на август. Природных катаклизмов в этом месяце они не ожидают.

Среднюю температуру августа прогнозируют в районе 20,4 градусов. Это немного выше нормы – на 0,5 градуса.

В то же время последний месяц лета в нашей области будет довольно сухим. Выпадет 90 процентов от обычного уровня осадков – примерно 47 миллиметров.

Первая неделя августа, напомним, обещает быть с дождями и грозами. А, значит, по логике остальная часть месяца будет с минимальным количеством осадков. Впрочем, прогноз – дело динамичное и может еще не раз поменяться.