В районе Воронежской области ввели карантин по африканской чуме свиней

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Новохоперском районе на отдельной территории, которая расположена примерно в 700 метрах от села Бурляевка, установили карантин по заболеванию африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 1 августа.

Согласно документу, опубликованном на портале органов власти региона, карантин будет действовать до первого сентября включительно.

Инфицированный объект ликвидируют. Такое поручение дано региональному управлению ветеринарии. Специалисты также займутся предотвращением распространения возбудителя болезни.