Двое детей и взрослый пострадали в результате наезда иномарки на столб в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону

ДТП случилось вчера, 1 августа, в 15.25 в городе Бутурлиновка у дома № 61 по улице Попкова. После сильнейшего столкновения были госпитализированы пассажиры автомобиля – 42-летний мужчина, 4-летняя девочка и 10-летний мальчик. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным правоохранителей, 26-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Датсун Ми-До», съехала с дороги и влетела в световую опору. Травмы получили трое пассажиров, что находились в иномарке. Они были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.