Сборная Воронежской области стала лучшей из команд ЦФО на Всероссийских сельских играх

Воронежские спортмены очень достойно выступили на Всероссийских сельских играх. Фото с телеграм-канала управления физической культуры и спорта Воронежской области. Фото: другой источник.

В Омске завершились XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Сборная Воронежской области в итоге заняла первое место среди команд ЦФО. А среди субъектов Российской Федерации с сельским населением до 800 тысяч человек стала бронзовым призером.

Очень неплохо смотрится наша сборная и в общероссийском зачете. В нем она впервые заняла 13 место.

Напомним, воронежские спортсмены завоевали на Всероссийских сельских играх семь медалей. Три золота и бронза на счету самбистов из села Новая Чигла Таловского района. Еще одна победа в активе лаптистов из села Гремячее Хохольского района. Серебро завоевала воронежская команда по настольному теннису, бронзу взял гиревик из села Хреновое Бобровского района.