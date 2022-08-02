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Спорт2 августа 2022 7:23

Сборная Воронежской области стала лучшей из команд ЦФО на Всероссийских сельских играх

А в общероссийском зачете заняла 13 место
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские спортмены очень достойно выступили на Всероссийских сельских играх. Фото с телеграм-канала управления физической культуры и спорта Воронежской области.

Воронежские спортмены очень достойно выступили на Всероссийских сельских играх. Фото с телеграм-канала управления физической культуры и спорта Воронежской области.

Фото: другой источник.

В Омске завершились XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Сборная Воронежской области в итоге заняла первое место среди команд ЦФО. А среди субъектов Российской Федерации с сельским населением до 800 тысяч человек стала бронзовым призером.

Очень неплохо смотрится наша сборная и в общероссийском зачете. В нем она впервые заняла 13 место.

Напомним, воронежские спортсмены завоевали на Всероссийских сельских играх семь медалей. Три золота и бронза на счету самбистов из села Новая Чигла Таловского района. Еще одна победа в активе лаптистов из села Гремячее Хохольского района. Серебро завоевала воронежская команда по настольному теннису, бронзу взял гиревик из села Хреновое Бобровского района.