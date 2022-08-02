В Воронежской области столкнулись «Лада» и большегруз: погиб водитель

Фото - ГУ МВД по региону

Водитель легковушки погиб в ДТП с автомобилем «Лада-212140» и большегрузом «МАН» с полуприцепом в Таловском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 2 августа.

Авария произошла днем ранее примерно в 14.05 часов на 95 километре автодороги «М-4 «Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск». По предварительным данным полиции, 74-летний житель Новохоперского района на «Ладе» выехал на встречку. Там произошло столкновение с большегрузом, которым управлял 35-летний житель Воронежа.

В результате водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Полиция продолжает проводить проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.