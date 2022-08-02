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Общество2 августа 2022 6:39

Лишь 4 из 10 воронежцев настороженно следят за увеличением заболеваемости COVID-19

62% наших земляков страхов перед пандемией не испытывают
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

С середины июля в Воронежской области стало увеличиваться количество случаев заболевания коронавирусом. Но, как оказалось лишь 38% жителей региона опасаются заражения. Это показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

Эксперты в ходе интервью узнали у воронежцев, боятся ли они заболеть ковидом. 7% респондентов ответили, что— очень боятся. Еще 31% — немного боятся. А вот 62% наших земляков никаких страхов по этому поводу не испытывают.

Кстати, больше всего опасаются за свое здоровье женщины, нежели мужчины (44% против 31% соответственно). Респонденты старше 45 лет боятся вируса чаще, чем их более молодые соотечественники (43%). Меньше всего страхов по поводу COVID-19 — у антипрививочников: лишь каждый четвертый из них боится заражения.

Россиян реже пугает статистика заболеваемости COVID-19: в декабре 2020 года 58% боялись заражения, сегодня таковых — на треть меньше.