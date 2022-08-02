В рейтинге доступности бензина Воронежская область заняла 49-е место по стране

В рейтинге по доступности бензина Воронежская область оказалась в самой середине списка, прочно заняв 49-м место среди 85 регионов страны. Данными исследования поделилось РИА Новости.

Так, воронежцы на свою среднюю заработную плату могут купить 774 литра бензина АИ-92. Стоимость горючего составляет 47,65 рублей за литр. За полгода цена на него упала на 0,4%.

А вот самыми доступными для покупки бензина регионами России стали Ямало-Ненецкий АО (2380 литров за среднюю зарплату), Москва (2110 литров) и Чукотский АО (1920 литров). Сложнее это сделать в Чечне (587 литров), Кабардино-Балкарии (586 литров) и Ингушетии (570 литров).

В среднем по стране на зарплату россиянин может купить 1,1 тысячи литров жидкого топлива.