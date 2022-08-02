В Воронежской области желтый уровень опасности из-за гроз и ливней будет действовать до 3 августа

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области вместе с сильной жарой свыше 30 градусов придут проливные дожди и грозы. Из-за этого в регионе введен желтый уровень опасности. Информация размещена на прогностической карте Гидрометцентра России.

Синоптики предупреждают воронежцам о сильных дождях и грозах в Воронежской области, которые продлятся минимум до 6.00 утра среды, 3 августа.

При этом температура воздуха останется жаркой. По данным регионального Гидрометцентра, 2 августа в Воронеже днем будет +29...+31, а в районах области может достигать до +33 градусов.

В среду, 3 августа, температура немного спадет: по области до +22...+27 (местами до +31), в Воронеже – 25-27 градусов выше нуля.