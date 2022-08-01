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Происшествия1 августа 2022 16:48

В Воронеже после столкновения с «Газелью» перевернулось такси

Легковушка снесла дорожный знак
Мария Щербакова
Кирилл Кукшин (Мой и Твой Воронеж)

Кирилл Кукшин (Мой и Твой Воронеж)

Фото: Предоставлено

В Ленинском районе после ДТП перевернулся автомобиль Skoda Rapid с наклейками «Яндекс.Такси». Иномарка столкнулась с «Газелью», отлетела к обочине и повредила дорожный знак «пешеходный переход». Авария произошла у дома №28 на улице Летчика Колесниченко примерно в 15.00 понедельника, 1 августа. Подробности «Комсомолке» рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.

За рулем легковушки был 50-летний мужчина, а «Газелью» управлял 29-летний водитель. Они оба не пострадали. Пассажиров ни в одном из автомобилей не было. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.