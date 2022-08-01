Информацией о холерном вибрионе в реке Дон в Воронежской области заинтересовалась прокуратура

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Природоохранная прокуратура заинтересовалась сообщением о непатогенном холерном вибрионе в реке Дон в Хохольском районе. Проверят предприятия вблизи поселка Орловка и села Гремячье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 1 августа.

Наличие непатогенного холерного вибриона означает, что в реку сливают недостаточно очищенные стоки. Поэтому ведомство проверить тех, в чье пользование передан водный объект. В ведомстве отметили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Отметим, опасности распространения холеры нет – вибрион может вызвать только заболевания желудочно-кишечного тракта.