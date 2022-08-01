Тарифы ЖКХ для Воронежа на 2023 год утвердят осенью

Управление Госрегулирования тарифов обработало 60% заявлений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальные тарифы на 2023 год утвердят уже осенью. Ранее эта работа проводилась к концу года, однако сейчас уже обработано 60% заявлений от организаций ЖКХ. Об этом сообщил глава регионального управления по госрегулированию тарифов Евгений Бажанов на встрече с губернатором Александром Гусевым в понедельник, 1 августа.

По словам Бажанова, осенью на федеральном уровне определят прогнозы развития экономики страны. После этого департамент сможет определить плановые расходы коммунальных организаций, а соответственно и тарифы.

Напомним, в прошлый раз тарифы увеличили 1 июля 2022 года. Максимальный совокупный рост в платежках составил 9,1%. Но это касается лишь 650 жителей микрорайона Сомово, которые получают отопление от котельной, расположенной на улице Дачный проспект. Для большинства горожан рост платежей составил от 5,3% до 8,5%. Если говорить о жителях региона, то больше половины из них увидели в квитанциях повышение до 5,3%.