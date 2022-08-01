Генеральный директор воронежского «Факела» заявил, что в этом сезоне не будет жаловаться на судейство

Судьи могут в матче с участием "Факела" быть хотя бы наполовину спокойны, наш клуб прессовать их не собирается. Фото: с сайта ФК "Факел"

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что клуб, которым он руководит, в этом сезоне принципиально не будет подавать жалобы на судейство:

- Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат.

Пока судьи не давали повода для жалоб «Факела». Два пенальти, назначенные в матчах с «Краснодаром» и «Ахматом» воронежской команде, были бесспорными. Ни одного игрока «Факела» пока не удаляли. Будем надеяться, проблем не будет и дальше.