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Спорт1 августа 2022 14:57

Генеральный директор воронежского «Факела» заявил, что в этом сезоне не будет жаловаться на судейство

Пока, впрочем, арбитры и не давали на это поводов
Юрий КОЗЛОВ
Судьи могут в матче с участием "Факела" быть хотя бы наполовину спокойны, наш клуб прессовать их не собирается.

Судьи могут в матче с участием "Факела" быть хотя бы наполовину спокойны, наш клуб прессовать их не собирается.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что клуб, которым он руководит, в этом сезоне принципиально не будет подавать жалобы на судейство:

- Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат.

Пока судьи не давали повода для жалоб «Факела». Два пенальти, назначенные в матчах с «Краснодаром» и «Ахматом» воронежской команде, были бесспорными. Ни одного игрока «Факела» пока не удаляли. Будем надеяться, проблем не будет и дальше.