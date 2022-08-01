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Общество1 августа 2022 14:13

В поле под Воронежем появилась огромная буква Z

Аграрии так решили поддержать участников спецоперации
Мария Щербакова
скриншот видео администрации Новоусманского района

скриншот видео администрации Новоусманского района

Фото: Предоставлено

В поле в Новоусманском районе появилась огромная буква Z. Таким образом аграрии решили поддержать военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Местные чиновники такую инициативу поддержали. Об этом сообщили в районной администрации в понедельник, 1 августа.

Букву «нарисовали» при помощи трактора. В телеграмм-калане райадминистрации разместили видеоролик с работой тракториста.

- На экваторе уборочной кампании новоусманские аграрии передают горячий привет участникам специальной военной операции, - прокомментировали ролик в администрации.