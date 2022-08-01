В поле под Воронежем появилась огромная буква Z

скриншот видео администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

В поле в Новоусманском районе появилась огромная буква Z. Таким образом аграрии решили поддержать военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Местные чиновники такую инициативу поддержали. Об этом сообщили в районной администрации в понедельник, 1 августа.

Букву «нарисовали» при помощи трактора. В телеграмм-калане райадминистрации разместили видеоролик с работой тракториста.

- На экваторе уборочной кампании новоусманские аграрии передают горячий привет участникам специальной военной операции, - прокомментировали ролик в администрации.