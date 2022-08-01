Бывшая глава сельского поселения под Воронежем может сесть в тюрьму за махинации с землей

Ущерб администрации района составил 720 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая глава Губаревского сельского поселения Семилукского района может сесть в тюрьму на семь лет за злоупотребление должными полномочиями и служебный подлог. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в Семилукский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 1 августа.

По данным следствия, в июле 2018 года женщина, незаконно получила земельный участок площадью 9 тыс. кв. м в Семилукском районе. Она направила в Росреестр подписанные ею же документы, в которых были ложные сведения о наличии у нее права на землю. На участке глава поселения планировала заниматься личным подсобным хозяйством. Таким образом она причинила ущерб администрации района в 720 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ и ГУ МВД по Воронежской области, а также на основании прокурорской проверки. На предварительном следствии женщина вину не признала. Однако следователи собрали достаточно доказательств.