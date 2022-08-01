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Общество1 августа 2022 12:58

Воронежский «Пролетарий» остановил показ фильмов

«Каникулы» продлятся до конца лета
Мария Щербакова
Из расписания удалили все сеансы

Из расписания удалили все сеансы

Фото: Андрей АБРАМОВ

Кинотеатр «Пролетарий» остановил показ фильмов до конца августа. На весь последний летний месяц расписание на сайте удалено. Об этом стало известно в понедельник, 1 августа.

Причины такого решения не сообщаются. Однако ранее «Пролетка» уже уходила на каникулы. Бывший директор кинотеатра Николай Шалыгин объявил об этом в конце марта 2022 года. Предполагалось, что простой продлится минимум полгода. Шалыгин не исключал, что в здании останутся работать только развлекательные заведения, а показ фильмов прекратится насовсем. Сказались ковидные ограничения и отказ от показа западных фильмов. Но уже в мае кинотеатр продолжил принимать гостей. В расписание включили только отечественные картины.