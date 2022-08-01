В центре Воронежа спортсмен нокаутировал рвущегося в бар нетрезвого мужчину

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело Фото: из архива «КП»

В одну из больниц Воронежа доставили нетрезвого 31-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа. Получив сообщение о криминале, полицейские выяснили, что пострадавшего привезли от бара, расположенного на проспекте Революции.

Восстановленная правоохранителями картина происшествия выглядела так. Потерпевший, его жена и знакомый отправились в нетрезвом виде в бар, однако встретили на пороге препятствие в виде охраны. Сотрудники службы безопасности отказались впустить компанию под предлогом необходимости заранее бронировать места.

Рядом оказались два студента спортивного института, которые вмешались в конфликт и также попытались объяснить потерпевшему ситуацию. Между мужчинами возник конфликт, в ходе ссоры потерпевший ударил спортсмена, а тот дал сдачи. Однако не рассчитал силу удара: оппонент не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт. Увидев последствия падения, студент сам оказал первую помощь пострадавшему.

- Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что в процессе конфликта не удержался и нанес удар потерпевшему. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.