Мэр Воронежа отказался от планов на строительство дороги Тимирязева-Ломоносова

Мэр Вадим Кстенин отменил торги на проектирование новой связи Тимирязева и Ломоносова. Он поручил профильным специалистам подумать над другими мерами по увеличению пропускной способности существующих дорог микрорайона. Об этом градоначальник заявил в своем телеграмм-канале в понедельник, 1 августа.

Предполагалось, что дорога пройдет по краю особо охраняемой природной территории – дендропарка ВГАУ (парк имени Глинки). Такое решение вызвало опасение у горожан. Идею раскритиковали в социальных сетях.

- Воронежскую улично-дорожную сеть, безусловно, надо развивать, в том числе, и в «Березовой роще» – чтобы сокращать перепробеги, а, значит, и выхлопы машин, чтобы создавать новые проезды с учетом перспективы увеличения трафика, однако не ценой прохождения трасс через значимые озелененные территории, если в этом нет крайней, жизненной необходимости, - пояснил Вадим Кстенин.

Напомним, ранее сообщалось, что на проектирование дороги из городского и областного бюджетов выделили 2,78 млн рублей. Это начальная максимальная цена контракта. Итоги аукциона должны были подвести 16 августа.