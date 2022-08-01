В Воронеже началась разработка концепции улицы Карла Маркса

Телеграмм-канал "Зодчество ВРН" Фото: Предоставлено

В Воронеже началась разработка архитектурной концепции благоустройства пешеходного бульвара на Карла Маркса. Речь идет об участке от «Пролетки» до Кольцовской. Работу проводит команда регионального центра компетенции (на базе департамента архитектуры) и «Нормативно-проектный центр». Об этом сообщили в телеграм-канале «Зодчество ВРН» в понедельник, 1 августа.

- Мы будем работать с самым востребованным участком. Здесь круглый год кипит городская жизнь – торговцы живописью и антиквариатом, букинисты, уличные музыканты, дедушки с шахматами, влюбленные пары, студенты и школьники, собаководы – и это далеко не все, кто создают сегодняшний ламповый образ улицы Карла Маркса, - рассказали в центре компетенции.

К работе привлекут внешних экспертов – студию средового дизайна design unit4 из Санкт-Петербурга. Это компания специализируется на авторских методиках вовлечения и изучения мнения горожан, в том числе, с помощью цифровых ресурсов.

К участию планируют подключить и горожан. Специально для этого создали паблик в ВК (https://vk.com/street_karla_marksa) и телеграм-канал (https://t.me/street_Karla_Marksa) .Там можно будет задать все интересующие вопросы и высказать предложения.