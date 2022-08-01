В Воронежской области сняли с реализации 13 партий хлебобулочных и кондитерских изделий

Фото из архива "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала 2022 года управление Роспотребнадзора по Воронежской области провело 56 проверок в отношении производителей и продавцов хлебо-булочных и кондитерских изделий, в том числе 9 плановых. На 44 объектах выявили различные нарушения, связанные с нарушением условий хранения и реализации продукции, несоответствием температуры хранения установленным нормам; нарушением предоставления потребительской информации, отсутствием сопроводительных документов.

На исследование отобрали 1844 пробы на наличие химических веществ и микробиологические показатели. Одна проба не соответствовала требованиям гигиенических нормативов.

На нарушителей наложили 45 штрафов на общую сумму 675 тыс. руб. Из оборота изъяли 13 партий, объёмом 53 кг хлебобулочных, кондитерских изделий с истекшим сроком годности, без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность.