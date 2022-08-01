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Общество1 августа 2022 11:31

За неделю в больницы Воронежской области вертолетом доставили шесть пациентов

Всем им оказали необходимую помощь
Ирина КАЗАНИНА

В период с 25 по 31 июля дежурные бригады центра медицины катастроф обслужили 72 вызова. Шесть тяжелых пациентов эвакуировали в областные больницы с помощью вертолета. Всего за эти дни в областные и городские медучреждения доставили 22 пациента.

За неделю медики провели 40 консультаций, из них 17 - с помощью телемедицины. Провели пять операций тяжелобольным: три общехирургических, по одной нейрохирургической и сосудистой.

Дежурные врачи центра медицины катастроф дистанционно контролировали состояние восьми пациентов, пострадавших при ДТП и доставленных в медицинские организации региона.