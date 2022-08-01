За коммерческий подкуп директор воронежской организации заплатит 1,5 млн рублей

Суд признал директора виновным Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Житель Воронежа заплатит 1,5 млн рублей штрафа за «получение коммерческого подкупа в значительном размере». Суд признал 39-летнего мужчину виновным. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ в понедельник, 1 августа.

Организация, которую возглавлял фигурант, занимается реализацией арестованного судебными приставами имущества. Осенью 2021 года туда обратился директор дорожно-строительной организации, который планировал приобрести асфальтоукладчик стоимостью около 2,5 млн рублей. В таком случае должны были пройти торги. Фигурант гарантировал клиенту победу и заниженную стоимость, если тот заплатит ему 125 тыс. рублей. Директора задержали с поличным, когда он получал деньги.

В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Воронежской области. Помимо штрафа суд лишил мужчину права осуществлять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в коммерческих организациях сроком на два года.

Пока приговор в законную силу не вступил.