Жительницу Воронежа оштрафовали за дискредитирующий армию плакат

В Воронеже 29-летняя местная жительница устроила пикет у Центрального парка культуры и отдыха. Девушка стояла с плакатом с лозунгом, дискредитирующим действия Российской армии. Теперь ей придется заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 1 августа.

Полицейские составили в отношении девушки протокол по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Центральный районный суд признал ее виновной. Нарушительнице придется заплатить за плакат штраф в 30 тыс. рублей.