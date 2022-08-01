Сотрудникам службы инкассации Сбера вручили почетные награды

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1 августа - Всероссийский день инкассатора. В рамках празднования лучшие сотрудники службы инкассации Центрально-Черноземного банка были отмечены в ряде территорий.

Служба инкассации Сбера сегодня не только взаимодействует с собственными подразделениями, но и выступает основным оператором для многих кредитных организаций и предприятий Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областей. Ежедневно на маршрут выходит более 200 бригад. Они обслуживают свыше 5 000 объектов бизнес-партнеров, более 200 филиалов других банковских организаций и их сеть устройств самообслуживания.

С каждым годом арсенал средств и задач, с помощью которых инкассаторы Сбера выполняют свои профессиональные обязанности, только расширяется. Широко применяются современные технологии, цифровые решения и ESG-стандарты – большинство операций исключает бумажный документооборот и проводится посредством автоматизированных систем, зачисление денежных средств ведется в онлайн-режиме, а при построении логистических маршрутов успешно используется специальное программное обеспечение.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности и защиты банковских ценностей. Применение инновационных решений позволяет полностью нивелировать угрозы. Например, использование спецконтейнеров делает нападение на инкссаторов бессмысленным. При попытке вскрыть спецконтейнер деньги будут испорчены – их зальет специальная краска.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Ежедневный ритм работы сотрудников службы инкассации требует высокого уровня профессиональной подготовки и личной ответственности. Сбер обслуживает не только собственные подразделения, но и многочисленных партнеров, которые доверяют отправку и доставку ценностей. В этом году наши службы успешно справились с серьезными вызовами в момент резкого спроса на наличность, продемонстрировав высокую работоспособность и клиентоориентированость. Мы в Сбере делаем все, чтобы простота, надёжность и абсолютная безопасность взаимодействия с банком всегда оставалась нашим неоспоримым конкурентным преимуществом».