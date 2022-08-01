В Воронежской области в столкновении с КамАЗом пострадал водитель мопеда

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В воскресенье в 11.40 на автодороге «Борисоглебск-Богана-Махровка-Миролюбие» столкнулись КамАЗ и мопед. По предварительным данным полиции, 62-летний водитель грузового автомобиля, житель села Богана Борисоглебского района выезжал на главную дорогу с грунтовой, не пропустив при этом 68-летнего жителя села Чигорак на мопеде «Мотоленд».

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.