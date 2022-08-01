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Происшествия1 августа 2022 7:50

На воронежской трассе ночью опрокинулся ВАЗ: два человека в больнице

20-летний водитель не справился с управлением в Аннинском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В воскресенье ночью в селе Архангельское Аннинского района Воронежской области 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 21140 не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим опрокидыванием машины в кювет. Вместе с молодым человеком в салоне находились две девушки - 19-летняя жительница города Выборга и 18-летняя жительница города Воронежа. Обе пассажирки получили телесные повреждения. Их забрала «скорая».

За минувшие сутки, по данным полиции, на дорогах области произошли 85 ДТП, семь человек получили ранения.