Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2022 7:02

На этой неделе в Воронеж вернутся дожди и жара

Температура будет расти с четверга
Ирина КАЗАНИНА
К выходным обещают +31

К выходным обещают +31

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На этой неделе в Воронеже снова будет жарко и пройдут дожди. В начале недели – в понедельник и вторник – термометры покажут +27 при переменной облачности. Ночью будет около 17.

В среду будет дождливо, а температура опустится до 24 градусов. Не исключена гроза. Ночью обещают 18 градусов выше нуля.

С четверга температура пойдет в рост, с каждым днем прибавляя по градусу. 4 августа будет +28, 5 августа - +29, 6 числа – 30 выше нуля, а 7 августа - +31. До воскресенья сохранится вероятность дождей и гроз.