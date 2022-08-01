На этой неделе в Воронеж вернутся дожди и жара

К выходным обещают +31 Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На этой неделе в Воронеже снова будет жарко и пройдут дожди. В начале недели – в понедельник и вторник – термометры покажут +27 при переменной облачности. Ночью будет около 17.

В среду будет дождливо, а температура опустится до 24 градусов. Не исключена гроза. Ночью обещают 18 градусов выше нуля.

С четверга температура пойдет в рост, с каждым днем прибавляя по градусу. 4 августа будет +28, 5 августа - +29, 6 числа – 30 выше нуля, а 7 августа - +31. До воскресенья сохранится вероятность дождей и гроз.