В пяти районах Воронежской области высокий риск пожаров

Пожары в воронежских лесах регистрируют каждое лето Фото: из архива «КП»

Несмотря на серьезные дожди, которые прошли на прошлой неделе, в пяти районах Воронежской области сохраняется высокий – 4 уровень пожарной опасности. Это Богучарский, Кантемировский, Верхнемамонский, Россошанский и Петропавловский районы. Об этом сообщили спасатели.

Напомним, на территории всего региона до осени продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение костров в лесах и вблизи них строго запрещено. Штраф грозит и тем, кто отправится на машине по грунтовым дорогам в сосновом лесу.