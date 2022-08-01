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Общество1 августа 2022 6:42

В пяти районах Воронежской области высокий риск пожаров

Дожди лишь немного снизили угрозу
Ирина КАЗАНИНА
Пожары в воронежских лесах регистрируют каждое лето

Пожары в воронежских лесах регистрируют каждое лето

Фото: из архива «КП»

Несмотря на серьезные дожди, которые прошли на прошлой неделе, в пяти районах Воронежской области сохраняется высокий – 4 уровень пожарной опасности. Это Богучарский, Кантемировский, Верхнемамонский, Россошанский и Петропавловский районы. Об этом сообщили спасатели.

Напомним, на территории всего региона до осени продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение костров в лесах и вблизи них строго запрещено. Штраф грозит и тем, кто отправится на машине по грунтовым дорогам в сосновом лесу.