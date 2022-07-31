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Спорт31 июля 2022 15:58

Воронежская команда по настольному теннису взяла серебро на Всероссийских сельских играх

Это уже седьмая медаль нашего региона на этих соревнованиях
Юрий КОЗЛОВ
С мячиком для настольного тенниса наши спортсмены справляются отлично. Фото с телеграм-канала управления физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

С мячиком для настольного тенниса наши спортсмены справляются отлично. Фото с телеграм-канала управления физической культуры и спорта правительства Воронежской области.

Фото: другой источник.

29 июля команда по настольному теннису Воронежской области стала серебряным призером соревнований Всероссийских сельских игр в Омске, сообщили в региональном управлении физкультуры и спорта. Это уже седьмая медаль спортсменов из нашего региона на этих крупных соревнованиях.

Напомним, ранее золото завоевали лаптисты, представляющие село Гремячее Хохольского района. Они разбили всех в пух и прах, включая хозяев-фаворитов соревнований. Отлично выступили воронежские самбисты из села Новая Чигла Таловского района – три золота и бронза. Также третьим стал гиревик из села Хреновое Бобровского района.