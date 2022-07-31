В Воронеже аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля

Очень солидно можно зарабатывать и не на руководящих должностях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики сервиса Работа.ру сообщили о самых высокооплачиваемых вакансий июля. Рейтинг этот, правда, относительный. Он не учитывает руководящие должности и вакансии специалистов в IT-технологиях. У них зарплаты на порядок выше.

Что же касается остальных, то очень неплохим выглядит предложение работы инженером-проектировщиком КМД с зарплатой в 120 тысяч рублей. Нужно будет проектировать металлоконструкции, разрабатывать 3D-модели и конструкторскую документацию. Требования: опыт работы, умение читать техническую документацию, разрабатывать 2D-чертежи, выполнять 3D-моделирование и понимать процесс производства, раскроя и гибки листового металла.

Впрочем, столько же обещают платить продавцу-консультанту в мебельной сфере. На этой работе нужно будет общаться с клиентами, выяснять их потребности, составлять коммерческие предложения, оформлять договоры, «вести» клиента как во время, так и после продажи. Среди требований высшее образование и опыт работы от трех лет.

Зарплату до 100 тысяч рублей предлагают менеджеру по оптовым продажам. Обязанности: организация переговоров, сотрудничество с производителями, реализация продаж. Требования: техническое образование, опыт работы от трех лет. Нужно быть готовым к частым командировкам. Знание английского или немецкого языков будет дополнительным преимуществом при рассмотрении резюме.

95 тысяч может класть в карман каждый месяц автослесарь, ремонтирующий грузовые машины. Необходимым оборудованием и инструментами обещают обеспечить. Столько же готовы выплачивать и оператору сall-центра, который готов заниматься поиском клиентов, консультированием и оформлением сделок. Возможна оплачиваемая стажировка.

Ну и, наконец, 90 тысяч готовы платить региональному менеджеру в компании, которая занимается продажей оборудования для сельского хозяйства.