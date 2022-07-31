На въезде в Воронеж образовалась 25-километровая пробка со стороны Липецка

В такую погоду в пробке веер не помешает. Фото: Олег УКЛАДОВ

На въезде в Воронеж со стороны Липецка образовалась большая пробка. Движение автомобилей на ней достаточно сильно затруднено.

Средняя скорость машин на протяжении 25 километров – с 461-го по 486 километры трассы «Дон» - составляет от 5 до 30 км/час. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.Пробки.

Надо заметить, что пробка эта распределяется неравномерно. На отдельных участках машины едут побыстрее, на других почти замирают.

Неясно, чем вызван подобный затор. О каких-либо серьезных ДТП в этом районе не сообщают.