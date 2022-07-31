Воронежцы стали реже влезать в долги

Чтобы не стать клиентом сомнительных организаций, лучше не залезать в долги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики SuperJob узнали у воронежцев, берут ли они деньги взаймы, а также кому и сколько они одалживают. Опрос проводили среди работающих, так сказать, экономически активных горожан.

По данным исследования, с просьбой поддержать их материально 13% респондентов обращаются к родственникам, 4% - к друзьям. По 3% опрошенных занимают деньги у коллег на работе.

Почти каждый пятый воронежец предпочитает взять кредит в банке (19%). В то же время 61% опрошенных утверждают, что вообще не берут денег в долг.

Одалживают деньги родственникам 25% воронежцев, друзьям - 22%, коллегам - 11% горожан. Мужчины более отзывчивы к материальным просьбам сослуживцев (10% против 8% среди женщин). Больше всего же тех, кто готов подкинуть денег коллеге, - среди горожан старше 45 лет (14%). А вот 43% опрошенных никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую воронежец может одолжить родственнику, составляет 14 тысяч рублей, другу — 10 600 руб., коллеге — 5 300 руб.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлых лет, воронежцы, как собственно и все россияне, стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Аналитики отмечают, что средние суммы, которые готовы занять родственникам и друзьям, тоже уменьшились. Лишь коллегам готовы одалживать столько же, сколько и в прошлом году. Впрочем, сумма эта небольшая (в среднем по России менее 6000 рублей).