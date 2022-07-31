Создатель воронежской экотропы, раненный на Донбассе, рассказал о своем состоянии после операции

Алексей разместил свое фото после операции в Сети. Фото со страницы Алексея Саниева ВКонтакте. Фото: другой источник.

Создатель воронежской экотропы Алексей Саниев перенес операцию после ранения на Донбассе. Об этом сообщил он сам на своей странице ВКонтакте.

- Ранение не представляет угрозы для жизни. Врачи профессионально сделали операцию, глаз цел, - сообщил Алексей. – Спасибо всем за беспокойство, не ожидал, что так будет. Сейчас главное – выбить врага с русской земли и не дать преступному украинскому режиму вести обстрелы мирных кварталов Донецка.

Напомним, Алексей Саниев пошел добровольцем в район специальной военной операции. В боях за Авдеевку, откуда и идет основной обстрел Донецка, создатель экотропы был ранен при разминировании улицы Куинджи на окраине Донецка. Взорвался снаряд укронацистов. Алексей получил ранение в ногу и в голову.

В Воронежской области до ухода на спецоперацию добровольцем Саниев занимался развитием туризма, а также сбором помощи для жителей ЛНР и ДНР.