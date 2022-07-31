Воронежские гребцы завоевали золото и бронзу на Спартакиаде учащихся

У Арсения Козака и Вадима Губанова (в центре) на Спартакиаде уже есть четыре медали на двоих. Фото: cspsk-vrn.ru

В Ростове-на-Дону продолжаются финальные соревнования XI летней Спартакиады учащихся по гребле на байдарках и каноэ. Во второй день проходили решающие заезды на спринтерской дистанции 500 метров. В составе экипажей-двоек победу одержали каноисты Вадим Губанов и Арсений Козак, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Вадим и Арсений финишировали с результатом 1 минута 50,540 секунды. Вторые призеры, Ярослав Жданов и Александр Ковалев из Санкт-Петербурга, уступили нашим парням больше секунды. Третьими стали Владимир Дубовкин и Даниил Азанов — 1 минута 53,635 секунды.

Поднялись на пьедестал и наши байдарочницы Александра Волкова и Валерия Бобкина. Они проплыли 500 метров за 1 минуту 53,911 секунды и заняли третье место. Вторым стал дуэт из Свердловской области - Полина Яркова и Дарья Близнюкова - 1 минута 52,633 секунды. А победили девушки из Московской области — Татьяна Хренова и Алина Черказьянова. Их результат 1 минута 52,128 секунды.

Еще одна наша спортсменка немного не дотянулась от пьедестала. Четвертой среди каноисток стала Влада Мартынова.

Напомним, ранее в финале одиночников на 1000 метров серебро и бронзу завоевали Арсений Козак и Вадим Губанов.