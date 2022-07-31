В центре Воронежа мошенник заставил пенсионера расстаться с 260 тысячами рублей

Сотрудники отдела полиции № 6 быстро задержали 31-летнего мошенника, обидевшего пенсионера. Фото: Юрий КОЗЛОВ

За помощью к полицейским на днях обратился 75-летний житель Центрального района. Пенсионер сказал, что стал жертвой мошенника.

Стражи порядка выяснили, что утром на улице Никитинской к пожилому человеку подошел незнакомец и предложил купить строительные инструменты. Договорившись о цене и осмотрев товар, пенсионер вместе с продавцом пошли к банковскому терминалу, чтобы снять деньги.

В терминале нужной суммы не оказалось. Продавец предложил пенсионеру помощь в дистанционном переводе недостающих денег на банковскую карту. Он произвел банковскую операцию, передал покупателю инструменты и ушел. Вскоре пожилой человек понял, что с банковской карты списана сумма, вдвое превышающая ту, что он должен был заплатить. Ущерб, причиненный пенсионеру, составил 260 тысяч рублей.

По данным камер видеонаблюдения, а также полученной оперативной информации, полицейские установили автомобиль, на котором ездил аферист. Вместе с сотрудниками ГИБДД оперативники задержали машину на трассе в Богучарском районе. Водителя автомобиля, 31-летнего воронежца, ранее судимого за кражу, доставили в отдел полиции. Мужчина признался, что обманул пенсионера.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). 31-летнего мужчину отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.