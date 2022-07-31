Воронежский прыгун в воду победил на международных Играх Дружбы в Казани

Двум Александрам - Воронину и Калашникову - не было равных в прыжках с вышки. Фото: cspsk-vrn.ru

В Казани на завершающихся Играх дружбы золото завоевал воронежский спортсмен Александр Воронин. Об этом сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд

В синхронных прыжках с вышки среди юниоров Александр, выступая вместе с Александром Калашниковым из Москвы, получил в финале от судей самую большую суммарную оценку - 351,54 балла. Второе место также заняли россияне — Иван Карпов и Артем Левин — 341,55 балла. Третьими стали спортсмены из Вьетнама — Дин Туан и Данг Ноанг. Они набрали 273,24 балла. Напомним, на Играх Дружбы за медали борются спортсмены из России, Беларуси, Луганской Народной Республики, Армении, Венесуэлы, Вьетнама и Эквадора.

Ранее другой юный воронежский спортсмен Геннадий Вагин завоевал две бронзы в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина.