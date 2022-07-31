В Воронежской области сгорела «Лада»

Пожар в Острогожске потушили через 15 минут после сообщения о нем, но к тому времени "Лада" уже сгорела. Фото: Максим ЛЮКОВ

Два пожара случились ночью в воскресенье, 31 июля, в Воронежской области.

В Острогожске на улице Солнечной в 1.07 загорелся автомобиль «ВАЗ-2112». На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью специалистами МЧС. Они потушили огонь в 1.22. Однако к тому времени машина уже сгорела. Пострадавших на пожаре не было.

А в 3.08 в селе Данцевка Богучарского района на улице Дружбы народов загорелся двухквартирный жилой дом. На место ЧП также выезжали две пожарные машины с восемью сотрудниками МЧС на борту. Спасатели потушили пожар в 3.30. К тому моменту огонь уничтожил веранду. На пожаре никто не пострадал.

Причину обоих ЧП сейчас устанавливают.