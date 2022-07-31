В Воронежской области с начала августа заработает горячая линия по качеству овощей и ягод

Можно получить консультации и по поводу выбора самой большой ягоды - арбуза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 по 12 августа в региональном управлении Роспотребнадзора будет работать горячая линия по качеству и безопасности овощей и ягод. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Жители Воронежской области могут позвонить для получения консультаций специалистов по телефону 8-800-700-52-05 с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). Они расскажут о нормативных требованиях к овощам и ягодам, дадут рекомендации по поводу того, как их выбирать, и по правильному питанию. А также посоветуют, куда пожаловаться, если обнаружили продукт плохого качества, в частности, с истекшим сроком годности. И расскажут о том, как пользоваться порталом ГИС ЗПП, где есть информация по фальсифицированным продуктам.

Также можно позвонить на горячую линию в отделы Роспотребнадзора в районах Воронежской области. Их телефоны размещены здесь