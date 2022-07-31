В центре Воронежа водитель «Рено» сбил пожилого пешехода

Мужчина рискнул перейти дорогу в неположенном месте и жестоко за это поплатился. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили о ДТП, случившемся вечером в субботу, 30 июля. Там пожилой мужчина попал под колеса «Рено». Автор фото Дарья Новикова сообщила, что пенсионера увезли в реанимацию.

В отделе пропаганды городского управления ГИБДД уточнили, что 27-летний водитель «Рено Логан», житель Воронежской области, сбил 64-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП. В частности, мог ли водитель все же вовремя затормозить или объехать пешехода.

Напомним, 30 июля в Боброве «девятка» столкнулась с «Рено», в больницу попали пять человек, в том числе 11-летний мальчик. В тот же день в Острогожске водитель мотороллера врезался в фургон. В результате этой аварии госпитализировали 10-летнего мальчика. Он ехал на мотороллере на пассажирском сидении.