Коронавирус в Воронежской области на утро 31 июля: 233 человека заболели, умерших нет

Всего лишь 14 из 233 заразившихся ковидом жителей Воронежской области попали в больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области на утро воскресенья, 31 июля. Цифры снова вызывают беспокойство: число заболевших медленно, но верно растет.

На этот раз заразились 233 человека (на утро 30 июля их было 206). При этом лишь 14 из них попали в больницы. Всего же за время пандемии заболели ковидом 392 339 жителей Воронежской области.

К счастью, снова никто не умер, как и сутки назад. Число жертв опасной болезни осталось прежним – 8 356.

Еще 174 человека победили ковид (на утро 30 июля их было 50). Всего же за время начала пандемии с болезнью справились 382 303 наших земляка.

Специалисты Роспотребнадзора на фоне роста заболевших напоминают о необходимости делать прививки. Про них не стоит забывать и тем, у кого с момента укола прошло полгода.