В Воронежской области водитель мотороллера врезался в припаркованный фургон: ранен 10-летний мальчик

Мотороллер после столкновения с фургоном. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 30 июля, в 17.20 в Острогожске у дома № 34 по улице Красина 26-летний местный житель, руливший мотороллером «Омакс», не справился с управлением и врезался в припаркованный фургон ГАЗ-173441. Молодой человек серьезных травм не получил. А вот ехавший с ним 10-летний мальчик попал в больницу. 37-летний владелец фургона в аварии не пострадал.

Полицейские выясняют причины того, что водитель мотороллера потерял контроль над своим транспортным средством.

Напомним, также 30 июля в Боброве «девятка» врезалась в «Рено». В результате аварии попали в больницу пять человек, в том числе 11-летний мальчик.

- Всего в Воронежской области 30 июля случилось 99 ДТП, из них в Воронеже – 60, на федеральных трассах - 20, на дорогах в районах – 19. В 10 авариях 16 человек получили травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы зафиксировали 6 144 административных правонарушений. Они задержали 23 пьяных водителя. Также будут наказаны еще 42 за выезд на встречную полосу. 11 водителей оштрафованы за нечитаемые номерные знаки, 21 – за перевозку детей без автокресел. 65 автомобилистов будут наказаны за слишком темную тонировку стекол, 94 – за непристегнутый ремень.