В Воронеже из загоревшегося дома эвакуировали 20 человек

Пожар в Левобережном районе потушили примерно через полчаса после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 30 июля, около 20 часов в трехэтажном кирпичном жилом доме № 14 по улице Путилина Левобережного района случился пожар. Загорелась часть крыши на площади 30 квадратных метров.

На место ЧП выезжали девять пожарных машин с 34 специалистами МЧС на борту. Спасатели помогли выйти из дома 20 жильцам. Пожар ликвидировали в 20.28. К счастью, крыша не рухнула. По оперативным данным, пострадавших нет.

Вечером 30 июля примерно в 17.08 в Воронеже случился еще один пожар. Горела двухкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме № 7Б по улице Конституции в микрорайоне Сомово. На место ЧП выезжали три пожарные машины с 12 сотрудниками МЧС. Пожар потушили в 17.23. Огонь повредил холодильник и стену на площади три квадратных метра. Пострадавших на пожаре не было.

Причину обоих возгораний еще предстоит установить.