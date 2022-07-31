В Воронеже в первую рабочую неделю августа синоптики обещают жару

Самое время загорать - не за горами осень. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на большую часть предстоящей рабочей недели, которая станет первой в августе. Последний месяц лета 2022 года встретит нас жарой.

Ранее руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков сообщал, что постепенно циклон, принесший в наш регион дожди и грозы, постепенно сменяется антициклоном, который, напротив, обеспечит жаркие дни. Сейчас мы видим, что прогноз сбывается. Причем, похоже, антициклон пришел всерьез и надолго. Только в один из дней предстоящей рабочей недели возможен дождь.

В ночь на понедельник, 1 августа, синоптики обещают пасмурную с прояснениями погоду при +14 градусах. Днем вместо северо-восточного ветра подует северный. Температура при переменной облачности поднимется до +27.

Во вторник, 2 августа, ночью вернется северо-восточный ветер. Снова будет облачно с прояснениями на этот раз при +15 градусах. Днем на солнце будут временами набегать тучи. Будет достаточно жарко - до +28 градусов.

В ночь на среду, 3 августа, луна временами будет выглядывать из-за туч при +17 градусах. Днем солнце то спрячется за облака, то выйдет из-за них. Столбик термометра поднимется до +27.

В четверг, 4 августа, ночью погода будет ровно такая же, что и сутки назад – переменная облачность при +17. Днем возможен небольшой дождь. Но в целом будет солнечно и жарко – до +29.