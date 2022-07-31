В Воронежской области в ДТП получили травмы пять человек, в том числе 11-летний мальчик

Место аварии после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 30 июля, в 10.45 в Боброве у дома № 8А по улице Комсомольской 63-летний местный житель, руливший «девяткой», не уступил дорогу Renault Symbol, хотя неподалеку стоял соответствующий дорожный знак. Иномаркой управляла 42-летняя женщина. Она тоже живет в Боброве.

Последствия столкновения были весьма плачевными. Травмы получили оба водителя, а также три пассажира «Рено»: 11-летний мальчик, 41-летний мужчина и 40-летняя женщина. Всех пятерых раненых увезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель «девятки» так грубо нарушил не такое уж сложное для исполнения правило дорожного движения.