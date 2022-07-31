Воронежцы сообщили об экологическом бедствии в районе водохранилища

Масловский затон стал пугающе разноцветным. Фото с телеграм-канала правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

В воронежских соцсетях появилась информация об экологическом бедствии в реке Тавровка в Масловском затоне Воронежского водохранилища. Люди утверждают, что после того, как вода покрылась какой-то разноцветной коркой, в этом районе пропали птицы и рыба. А от водохранилища отдает странным запахом, похожим на химический.

От воды еще и доносится странный "химический" запах. Фото с телеграм-канала правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

На место ЧП выехали сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии в сопровождении председателя местного ТОС и работников лаборатории. Эта комиссия пришла к первоначальным выводам: в водохранилище цветут сине-зеленые водоросли, при этом, действительно, присутствует неприятный запах. А вот замора рыбы не обнаружили.

Сотрудники лаборатории провели отбор проб воздуха, чтобы провести его химический анализ. По их результатам превышения норм пока не обнаружили. А вот отобранную на пробу воду еще предстоит проанализировать.