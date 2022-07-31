В Воронеже девушка устроила ДТП с тремя машинами и на радостях пустилась плясать

скриншот с телеграм-канала "База". Фото: другой источник.

В телеграм-канале «База» появилось видео танцующей девушки, высунувшейся из машины. Автор записи утверждал, что перед этим она устроила аварию с тремя автомобилями.

Полицейские подтвердили, что информация об аварии – не фейк. Случилось ДТП в субботу, 30 июля, примерно в 5.50. 27-летняя жительница Воронежа, рулившая «Фольквагеном Джета», так неудачно сдала назад, что врезалась в припаркованную машину такси марки «Лада Гранта». «Ладу» после удара отбросило на еще один стоявший рядом автомобиль – «Киа Оптиму».

Машины получили повреждения, к счастью, никто не пострадал. Девушка, устроившая ДТП, танцевала уже после него. Она отказалась пройти алкотест, который ей предложили пройти, исходя не только из обычных правил, но и из ее кажущегося неадекватным поведения. Девушка отказалась, что, как известно, приравнивается к признанию опьянения. Ей придется отвечать по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Максимальное наказание по ней - штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.