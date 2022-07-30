Главный тренер московского «Динамо» о ничьей с воронежским «Факелом»: «Мы не должны были отдавать этот матч»

Славиша Йоканович: "Факел" хорошо начал чемпионат". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович был очень расстроен ничьей 3:3 с «Факелом». После матча он сказал:

- Хорошо начали матч и провели первый тайм, но потеряли концентрацию в начале второго. Была плохая концентрация, расфокусировали внимание. А «Факел» стал оказывать большое давление. Третий пропущенный гол – вообще детская ошибка. Нам предстоит много работы, мы не должны были отдавать этот матч. Надо учесть, что линия обороны у нас очень молодая.

- Вы тренировали команды английской Премьер-лиги. Можете сравнить ее уровень с российским?

- Пока рано делать сравнения. На это нужно по крайней мере год работы. Очевидно, что английская и другие ТОП-5 футбольных лиг посильнее. Но каждый чемпионат сложен по-своему.

- Удивил ли чем-то «Факел»?

- Мы ожидали, что у вас выйдут высокорослые нападающие, классный игрок, действующий между линиями. Его признали лучшим в матче (имеется в виду Роман Акбашев – Ред.). Ожидали, что будут подключаться к атакам крайние защитники. Воронежская команда здорово организована и хорошо начала чемпионат.

- Как вам поддержка воронежских трибун?

- Великолепная атмосфера. Думаю, ваши болельщики остались довольны матчем.