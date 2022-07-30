Главный тренер воронежского «Факела» о ничьей с «Динамо»: «То, что сегодня творилось на стадионе – это фантастика!»

Олег Василенко: !Мы гордимся, что находимся в Премьер-лиге и тем, что делаем на поле". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча с «Динамо», закончившегося сверхрезультативной ничьей -3:3:

- Хороший матч, и собралось столько зрителей, столько людей в России за нас переживали. И я думаю, что праздник футбола удался. Потому что зрелищно, много голов, все, что нравится болельщикам.

Мы этот результат, игру разделяем с нашими болельщиками, потому что то, что сегодня творилось на стадионе – это фантастика! И так всегда. Мы с болельщиками единое целое, команда благодарна им, потому что у нас давно единение. Они всегда поддерживаю нас, верят в команду. Мы гордимся, что находимся в Премьер-лиге и тем, что делаем на поле.

Мы хотели выиграть и не желали допускать ошибки. Одна история – когда соперник разыгрывает и создает моменты, другая – когда сами позволяем забить гол. Мы не должны ошибаться в этих ситуациях. Хотели выиграть и понимали, за счет чего это можем сделать. Набиваем сейчас шишки, это начало пути. Делаем это достойно, по-мужски. Очень надеюсь, что дальше не будет этого.

- Как все-таки получилось, что фактически сами «привезли» два гола в свои ворота?

- Эмоциональный фактор, играем против призера чемпионата, в команде собраны очень хорошие исполнители. Они стилистически изменились по сравнению с прошлым сезоном. Все равно, это же «Динамо». Ребята хотели выиграть, порадовать болельщиков. Концентрация недостаточная была, у нас все построено на командных действиях. Кто-то «уснул», не подсказал. А может быть и не услышал. Сложно было подсказывать, услышать друг друга. Даже по цепи слова передавали, не всегда слышно было. Нам надо играть более хладнокровно.

- Что сказали команде в перерыве, что она так мощно начала играть?

- В перерыве подкорректировали действия на поле. Мы немного неправильно действовали во время атаки. У нас нарушился баланс из-за того, что пропустили быстрый гол, а потом второй. Сказали, что пришли много болельщиков, которые хотят насладиться футболом. Перед самым выходом дали установку, что забьем голы и вытащим эту игру.

Секунды определяют – выиграешь ты или проиграешь. Мы должны совершенствоваться. Чем быстрее это сделаем, тем будет легче.

У нас достаточно сыгранная линия обороны, добавился Божин. Пробовали разные сочетания на сборах, выбрали оптимальное. Верим в ребят, они очень умные футболисты, их не надо водить за руку. Есть характер, но необходима концентрация.

- Не было мысли выпустить на замену других защитников, например, имеющего опыта игр в Премьер-лиге Сергея Брызгалова?

- Основа – это 25 человек. Игра складывалась так, что не было смысла менять защитника. Напротив, рисковали, меняли игрока обороны на нападающего.

- Как собираетесь усиливать игру в обороне в матче с московскими армейцами?

- Резерв усиления – в командных действиях, только в их совершенствовании. «Динамо» не менее титулованный клуб, чем ЦСКА. Мы с ними хорошо сыграли.

- Показалось, что здорово смотрелся вышедший на замену Матвей Ивахнов…

- У Матвея Ивахнова хорошие перспективы. У этого 18-летнего парня есть школа, он здорово работает на команду. Самое главное – не боится играть, показывать все на что способен.

- Как прокомментируете сложный календарь?

- Не надо разделять команды на лидеров и аутсайдеров – все сильные. Одни более, другие менее опытные.

- Как удается восстанавливать команду после тяжелых переездов?

- Если ты не можешь изменить ситуацию, надо изменить отношение к ней. Теперь есть дополнительный день восстановления. Раньше тренировались больше, теперь меньше, но стараемся улучшить качество занятий.