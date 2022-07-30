Жительница Воронежа перевела мошенникам 450 тысяч рублей после «звонка от правоохранителей»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

37-летняя жительница Северного микрорайона Воронежа попалась на распространенную схему мошенников «Звонок от правоохранителей». Поверив аферистам, она оформила на себя кредит, а деньги перевела на электронные кошельки. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 июля.

Звонившие убедили женщину, что они задержали мошенника, который якобы оформил на нее кредит, но получить его не успел, поскольку они сработали быстро и слаженно. Подвох оказался в том, что у афериста есть сообщники и вот они-то могут и забрать деньги. Человек на другом конце провода посоветовал отменить заявку через оформление новой. Потерпевшая поверила, пошла в банк и «нагрузила свой кредитный потенциал» на 450 тысяч рублей. А деньги перевела аферистам на электронные кошельки.

После всех операций женщина решила уточнить в банке, что с ее заявкой. Там ей посоветовали сразу обратиться в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».